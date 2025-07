Rīgas Centrālajā stacijā būs daļēji slēgtas 2 platformas: pasažieriem jāņem vērā izmaiņas

Vilcieni, kas atiet un pienāk pie 3. un 4.ceļa, piestās 3.platformas atvērtajā posmā, kas atrodas tuvāk pie Stacijas ēkas. Dodoties uz 3. platformu no Stacijas ēkas, pasažieri, tāpat kā līdz šim, izmanto A un C tuneli. Nokļūšanai uz 3.platformu no Dzirnavu ielas puses, aicinām pa gājēju pāreju doties uz 2 vai 4. platformu un izmantot apvedceļu caur stacijas ēkas A tuneli.