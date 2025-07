Darba devēju konfederācija: "Ministriju un premjeres plāns, kā ietaupīt 150 miljonus eiro, ir skaļi, tukši saukļi"

Premjeres Evikas Siliņas jaunākais priekšlikums valsts pārvaldes izdevumu mazināšanā ir atteikšanās no naudas balvām (līdzvērtīgi mēnešalgai gadā) un piemaksu par darba aizstāšanu un novērtēšanu samazināšana. Tomēr Valsts kanceleja nespēja sniegt informāciju par to, cik liels būtu potenciālais ietaupījums no šiem pasākumiem, jo šāda informācija nav apkopota.