Opozīcijas partijas neatbalsta ieceri biržā pārdot valsts uzņēmumu daļas

AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars sacīja, ka AS pozīcija šajā jautājumā ir nemainīga un partija neatbalsta stratēģiski svarīgo uzņēmumu, lielo valsts kapitālsabiedrību kotēšanu biržā, kas nozīmētu to daļēju vai pilnīgu privatizāciju. "Kategoriski "nē" nedz par "Latvijas valsts mežiem", nedz par "Latvenergo"," sacīja Tavars.