Rīgā apkures tarifs pieaugs, bet tas varētu būt tomēr mazāks kā iepriekš lēsts

Jauns.lv jau vēstīja, ka iepriekš izskanēja, ka rudenī maksa par siltumenerģiju Rīgā pieaugs par aptuveni 22%. AS "Rīgas siltums" informēja, ka izmaksas aukstajos ziemas mēnešos divistabu dzīvoklim renovētā vai jaunā daudzdzīvokļu ēkā var pieaugt aptuveni par 10 eiro: no 45 līdz 55 eiro mēnesī, lēš uzņēmumā. Nerenovētā ēkā, kurā ir lieli siltumenerģijas zudumi, izmaksas var pieaugt aptuveni par 15 līdz 20 eiro: no 70 līdz 85-90 eiro mēnesī, atkarībā no ēkas stāvokļa un ārgaisa temperatūras.