Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā vilcieni kursēs biežāk, lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu pasākumos

Sestdien, 12. jūlijā, un svētdien, 13. jūlijā, vilcieni no Rīgas un Carnikavas uz Dauderu un Mangaļu pieturām kursēs ar 30 minūšu intervālu. Abas pieturas atrodas aptuveni 30 minūšu gājienā no Mežaparka Lielās estrādes, ļaujot svētku dalībniekiem un apmeklētājiem ērti un savlaicīgi nokļūt uz pasākumiem un doties mājup, izvairoties no satiksmes sastrēgumiem.