Skolas direktore: tieši atvaļinājumu laikā virza grozījumus pedagogu algām, sekas būs negatīvas

IZM sagatavotie grozījumi paredz, ka no 2025. gada 1. septembra samazinās maksimāli pieļaujamo mērķdotācijas īpatsvaru izglītības iestāžu vadībai no 15% uz 14%. Tajā pašā laikā noteikts, ka ne mazāk kā 9% no dotācijas jānovirza atbalsta personālam. Šie procenti ir konkrēti iekļauti noteikumu grozījumos. Šķietami nelielā korekcija realitātē nozīmē ierobežojumus skolām komplektēt vadības komandu, piesaistīt vietniekus un saglabāt jau esošās vadības struktūras.