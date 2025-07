Mūsu bārmeņi gūst medaļas starptautiskajos konkursos, bet Latvijā saskaras ar prestiža trūkumu

Neraugoties uz to, ka Latvijas tirgus ir mazs, mūsu bārmeņu rezultāti ik gadu apliecina kvalitāti. Varam būt lepni, piemēram, vēl pirms Covid-19 pandēmijas mūsu kolēģis Andris Reizenbergs ieguva pasaules čempiona titulu Ķīnā, pārstāvot Latviju “IBA World Cocktail Championship”, bet šogad jaunieši no Latvijas reģionu profesionālās izglītības iestādēm plūca laurus “Monin Cup Latvia” bezalkoholisko kokteiļu konkursā. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas apliecina Latvijas bārmeņu konkurētspēju.