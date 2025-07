Tūlīt, tūlīt Mežaparka Lielajā estrādē tūkstošiem jauniešu balsu saplūdīs vienā skanējumā – dziesmās, kas Latvijai dārgas. Tajās, kas izaugušas cauri paaudzēm, un arī tajās, kas jaunas, bet jau mīļas šodienas jauniešiem. Viena no šīm īpašajām dziesmām būs Tu esi. Tagad, pēc trīs gadu desmitiem, dziesma izskanēs atkal, apliecinot savu mūžīgo jaunību un aktualitāti. 2025. gada svētku koncertā tā būs kā laikmetu tilts – tilts starp 1995. gada bērniem un šodienas jauniešiem. Dziesmas vienojošais spēks nav zudis, tā spēj vienā elpā apvienot gan pieredzējušos kora entuziastus, gan tos, kuri Mežaparka estrādē būs pirmo reizi. Arvīds Platpers uzsver, ka šādi spēcīgi pārdzīvojumi paliek jauniešu atmiņā uz mūžu. Tieši tāpēc dziesmu svētki ir vajadzīgi – tie dāvā emociju vitamīnus, kas iedvesmo un turpina dzīvot dalībnieku sirdīs vēl ilgi pēc tam. “Un ikkatrs dziedātājs un klausītājs sajutīs – šie vārdi ir daļa no viņiem pašiem, daļa no mums visiem,” saka noslēguma koncerta goda virsdiriģents.