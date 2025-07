Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ceturtās dienas programma

Koncerta daudzslāņainais repertuārs ar maigumu satvers skatītāja roku, lai vestu līdzi pa krāsainajiem ceļiem un taciņām, kuras iedzīvina koklētāju rokas. Tās izvilina no stīgām gan jautrus tautas dančus un dvēseliskas melodijas, gan mūsdienu balādes un šūpuļdziesmu maigumu. To, ko rada viena koklētāja roku pieskāriens stīgām, var saukt par skaņu, bet to, ko rada četri simti roku pāru, var saukt tikai par brīnumu. Koncerts notiks 8. jūlijā plkst. 19.00 Dailes teātrī, ar ģenerālmēģinājumu plkst. 12.00.