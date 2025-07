FOTO: Ķīpsalā elpu aizrauj dejas izrāde “Kastaņa puslode”, īpašs iestudējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

"Iestudējuma dalībnieki – deju kolektīvi no visas Latvijas – sadejosies vienotā uzvedumā, lai izceltu katra kolektīva stiprās puses. Uz kurieni mēs dodamies un no kurienes nākam? Varbūt tāds ir mūsu uzdevums – atminēt šo noslēpumu, kādēļ mēs esam te un kas mums šeit jāpaveic? Lai radītu sevi un savu pasauli, mums jāsastopas ar tumsu un jāiet ar to cīņā. Tā būs gara un bezcerīga, taču tikai līdz mirklim, kad atskārtīsim, ka cīņa ir tikai pašam ar sevi, pašam ar savu ēnas pusi. Un, uzvarot sevi, varam piedzīvot pasauli visās tās krāsās; varam radīt savu stāstu, jo pasaulē visa kā gana, tikai TAVA stāsta tai trūka."