Otrdien debesis klās mākoņi, gaiss iesils līdz +19...+24 grādiem

Naktī uz otro nedēļas dienu nokrišņu zona turpinās virzību pāri Latvijas teritorijai, un lielākajā valsts daļā rīta pusē jau tie būs mitējušies. Arī nakts stundās dažviet pastāv negaisa iespējamība. Pēc nokrišņiem dažviet sabiezēs migla un dūmaka. Nakts sākumā pūtīs lēns vējš, bet no nakts vidus vietām tas jau pūtīs mēreni no dienvidrietumiem, rietumiem, no rīta Vidzemes piekrastē kļūstot brāzmaināks. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +14...+18 grādiem.