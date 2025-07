XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā tiks organizēti papildu sabiedriskā transporta reisi.

13. jūlija rītā vairākos maršrutos no plkst. 7.00 būs papildu reisi no lielākajām Rīgas apkaimēm. Tāpat tiks organizēti speciālie 24. autobusa reisi no centra līdz Ostas prospekta pieturai, lai uzlabotu iespējas pēc gājiena beigām no Skanstes ielas apkārtnes nokļūt līdz Mežaparka Lielajai estrādei. Savukārt, sākoties gājienam, jārēķinās ar izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā maršrutos, kuru ceļš šķērso gājiena maršrutu.