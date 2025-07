FOTO: “Rīgas Ritmi” spoži nosvin 25. gadadienu...

Nākamgad festivāls “Rīgas Ritmi” norisināsies no 1. līdz 4. jūlijam, bet vēl šoruden ikviens augstvērtīgas mūzikas cienītājs tiek aicināts apmeklēt tā koncertsēriju “Art of Riga Jazz” Latvijas Radio 1. studijā. 8. novembrī tur uzstāsies pieckārtējais “Grammy” balvas ieguvējs, britu pianists un komponists Bils Lourenss ar savu trio, 15. novembrī – jaunas skaņu pasaules uzburošais trombonists, vokālists un modulāro sintezatoru iespēju pētnieks no Francijas Robinsons Khouri ar savu trio, bet 13. decembrī – par multitalantīgo brīvības garu dēvētā britu dziedātaja Emma Smita ar savu grupu.