LM valsts sekretāra Allika ienākumi pērn pieauguši par gandrīz 18%

Savukārt kā pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē Alliks pērn saņēmis 829 eiro atalgojumu. Līdztekus politiķis pērn guvis 1500 eiro ienākumus, pārdodot īpašumu, no SIA "Moller Auto Latvia". Procentos no "Swedbank" Alliks nopelnījis 64 eiro, no valsts budžeta - Valsts ienākumu dienesta - viņš guvis 740 eiro, bet no Valsts kases - 724 eiro.