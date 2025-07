Izdemolēta dziedātājas Lienes Šomases iecienīta atpūtas vieta

Atpūtas vietas idejas autors un iekārtotājs nav metis plinti krūmos un ir apņēmības pilns visu atjaunot: “Sākumā domāju, ka jāved visas pārējās mantas no šejienes prom, jo ļaunprātis atgriezīsies naktī un sacirtīs visu pārējo, bet draugu morālais atbalsts mani iedrošināja, ka nevar jaukt to visu nost. Šī vieta ir domāta jebkuram cilvēkam no jebkuras pasaules malas – te var atbraukt atpūsties, var makšķerēt, uzcept gaļu. Mēs jau visu sākam atjaunot, ir labi cilvēki, kas pieteicās nākt palīgā veikt fiziskos darbus. Un atjaunošu šo vietu gudri, lai cilvēkiem nav sabojāta atpūta.”