Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš pērn deklarējis ienākumus kopumā 112 000 eiro apmērā

Tāpat Krūmiņš pagājušajā gadā no fonda "Enterpreneurs for Peace" saņēmis ienākumus 10 000 eiro apmērā, bet no Tukuma novada pašvaldības - 130 eiro apmērā. Viņš arī saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no risku apdrošinātāja "Balta" 331 eiro apmērā un procentus no "SEB bankas" 12 eiro apmērā.