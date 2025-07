Latvijā no Kanādas ieradušies divi "CH-147 Chinook" helikopteri

"Chinook" helikopteri ievērojami paplašina operatīvās spējas – to celtspēja ļauj vienā piegājienā ar piekares sistēmu pārvietot vairāk nekā 12 000 kg smagu kravu. Jau tuvākajās dienās plānoti pirmie izmēģinājuma lidojumi Lielvārdes apkaimē

Šie gaisa kuģi un to apkalpes Latvijā ieradušies, lai sniegtu atbalstu un stiprinātu Kanādas vadīto NATO Daudznacionālo brigādi. Tie kļūs par daļu no aviācijas bataljona, kurā jau darbojas četri "CH-146 Griffon" helikopteri, vēsta Nacionālie bruņotie spēki