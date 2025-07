“Senās mūzikas festivālu” noslēgs Vivaldi “Gadalaiki” Rundāles pils dārzā un spožais japāņu vijolnieks Daišins Kašimoto

“Senās mūzikas festivāla” noslēgumā arī šogad skanēs Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls “Gadalaiki” – viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Ciklā apvienotie četri vijolkoncerti pirmoreiz izdoti 1725. gadā krājumā ar nosaukumu “Harmonijas un izdomas sacensība”. Un patiesi – šajā mūzikā netrūkst ne harmonijas, ne izdomas, jo Vivaldi sirsnīgi izpriecājies, zīmējot ainas no dabas un sadzīves, un partitūrā ierakstot arī vārdisku to atšifrējumu. Kompozīcijā iekodētais temperaments un krāsu sulīgums atraisa interpretu fantāziju, taču te vajadzīga arī briljanta spēles tehnika un dzīva muzikalitāte. Šoreiz saspēlē ar “Sinfonietta Rīga” to apliecinās spilgtais vijolnieks Daišins Kašimoto! Dzimis Londonā un uzaudzis Tokijā, skolojies izslavētajā Džuljarda skolā Ņujorkā, studējis Lībekā un Freiburgā, šis talantīgais solists kopš 2009. gada pazīstams arīdzan kā leģendāro “Berlīnes filharmoniķu” koncertmeistars. Īpašu uzmanību virtuozais mākslinieks izpelnījies ar savu spēju pat šķietami vispazīstamākajās partitūrās atrast mazākpamanītas nianses un izgaismot tajās nepieredzētas emocionālas dzīles.