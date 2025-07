Iepazīsties ar satiksmes ierobežojumiem svētku laikā - tavs auto var tikt pārvietots uz citu vietu

No 7. jūlija plkst. 12.00 līdz 12. jūlija plkst. 18.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs arī Pērnavas ielas abās pusēs, posmā no Strenču ielas līdz Matīsa ielai, Vagonu ielas abās pusēs, posmā no Augusta Deglava ielas līdz Bruņinieku ielai, Zvaigžņu ielas abās pusēs, posmā no Tallinas ielas līdz Terēzes ielai, Pērnavas ielas abās pusēs, posmā no Vagonu ielas līdz Suntažu ielai, Narvas ielas abās pusēs, Augšielas abās pusēs, Stadiona ielas abās pusēs, Pērnavas ielas abās pusēs, posmā no Stadiona ielas līdz Jāņa Asara ielai, izņemot invalīdu stāvvietas, Rūjienas ielas abās pusēs, A. Deglava ielas abās pusēs no Lienes ielas līdz Nīcgales ielai, Pērnavas ielas abās pusēs, posmā no Rūjienas ielas līdz A. Deglava ielai.