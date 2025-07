Azerbaidžānas–Krievijas skandāls: nekas vairāk kā diplomātiska spriedze

"Spriedze abu kaimiņvalstu attiecībās no jauna aktualizējās 27. jūnijā pēc tam, kad Krievijas drošības spēki veica reidu Jekaterinburgā pret Azerbaidžānas pilsoņiem, saistībā ar slepkavības lietām, kas notikušas laikā no 2001. līdz 2011. gadam. Operācijas laikā tika nogalināti divi brāļi — Huseins un Zijaddins Safarovi, abi Azerbaidžānas pilsoņi —, bet vairāki citi guva smagas traumas un tika ievietoti intensīvās aprūpes nodaļā. 30. jūnijā Krievijas Izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka abu brāļu nāves cēlonis bijusi sirds mazspēja. Tomēr otrā tiesu medicīniskā ekspertīze, kas veikta Baku, atklāja, ka brāļi miruši no smaga posttraumatiskā šoka, ko izraisījuši vairāki fiziski ievainojumi."