Latvijas grāmatu tirgus 2024. gadā aug par 9%, bet tirāža samazinās par 4%

Tomēr grāmatu piedāvājumā daiļliteratūra saglabā līderpozīcijas, veidojot 30% no visām grāmatām; no tām 60% ir latviešu autoru darbi. Arī uzziņu literatūra (18% no kopējā grāmatu skaita) un daiļliteratūra bērnu un jauniešu auditorijai (17% no kopējā grāmatu skaita) saglabā popularitāti.