Kas makā tiem, kas vadīs Rīgu? Ielūkojamies Viestura Kleinberga un viņa vicemēru finansēs

Vēl gandrīz 20 tūkstošus viņš saņēmis no Saeimas, kur bija deputāta palīgs. 11,7 tūkstošus eiro Kleinbergs saņēmis no partijas "Progresīvie", kurā ir valdes loceklis, un 5812 eiro alga bijusi kā Latvijas Samariešu apvienības vadītājam. Tāpat politiķim pērn tikusi 1340 eiro kompensācija no Valsts ieņēmumu dienesta, 2700 eiro pabalsts no VSAA, 0,49 eiro nākuši kā procenti no "SEB bankas", bet 22 tūkstošus Kleinbergs uzrādījis kā ienākumu no īpašuma pārdošanas SIA "Vidzemes meži". Tā nu visi Kleinberga ienākumi kopā pērn sasnieguši 86,25 tūkstošus eiro.