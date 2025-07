FOTO: prezentē jauno M3 amfībiju sistēmu, kas uzlabos Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mobilitāti

Jaunās M3 sistēmas ir daļa no Amerikas Savienoto Valstu (ASV) ilgtermiņa drošības sadarbības ar Latviju, un to iegāde ir viens no vairākiem nozīmīgiem pasūtījumiem, līdzīgi kā HIMARS un cits militārais atbalsts, kas pastāvīgi stiprina Latvijas aizsardzības spējas.