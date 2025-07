Uzmanību! Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dēļ Rīgā daudzviet slēdz satiksmi vai maina tās kārtību

No pirmdienas, 7.jūlija, plkst.12 līdz sestdienas, 12.jūlija, plkst.18 Mūrnieku ielas posmā no Lienes ielas līdz Matīsa ielai, Pļavas ielas posmā no Lienes ielas līdz Matīsa ielai un Narvas ielas posmā no Valmieras ielas līdz Pērnavas ielai organizēs vienvirziena satiksmi. Savukārt līdz 12.jūlija plkst.18 no Narvas ielas aizliegs nogriezties pa kreisi uz Pērnavas ielu.