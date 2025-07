Diriģents Edgars Vītols: "Mežaparka estrādē mēs būsim visi kopā!"

Ja mēs runājam par tādām kategorijām kā "piedalās visi, kas grib" vai "piedalās tie, kas to prot", tad šeit atšķirība ir milzīga. Es arī ļoti gribētu piedalīties, pieņemsim, tautas daiļslidošanas festivālā. Es gribētu piedalīties, bet kurš gan to gribētu skatīties - kā es tur vāļājos pa ledu, gūstu traumas. Tur nav nekā no daiļslidošanas, jo es vienkārši klupdams, krizdams censtos kaut ko atdarināt. Tieši tāpat arī šeit - kaut kur jānovelk robeža un jānosaka kvalitātes latiņa. Piedalās ne tikai tie, kas vēlas, bet arī tie, kas to vēlas un spēj, ir apguvuši. Ja runājam par dziesmu, tad ikviens, kurš ir bijis koncertā, sapratīs, ka dziesmai ir jābūt ar sākumu un beigām. Jānodzied no sākuma līdz beigām. Jebkurš ir bijis situācijā, kurā kāds uzsāk dziesmu, bet netiek tālāk par pirmo pantiņu.