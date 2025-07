Latvijā pirmo reizi būs skatāma pasaulslavenajam māksliniekam Banksy veltīta Izstāde

Viņš ir pasaulslavens, bet joprojām nezināms – Banksy, Bristolē dzimušais un līdz šim anonīmais grafiti mākslinieks un gleznotājs, kurš pazīstams ar mākslas tirgus robežu izaicināšanu, jau gadiem rada sensāciju ar saviem darbiem. Pirmā izstāde par šo mākslas superzvaigzni atklāta Minhenē 2021. gada martā, un kopš tā laika to apmeklējuši 3,3 miljoni interesentu vairākās Eiropas metropolēs, padarot to par vienu no pasaulē apmeklētākajām un veiksmīgākajām Banksy veltītajām izstādēm. Tagad arī Rīga pievienojas šo Eiropas lielāko pilsētu pulkam, jo pirmo reizi Latvijā ar Balcia atbalstu būs skatāma pasaulslavenajam māksliniekam veltītā Izstāde “The Mystery of Banksy – A Genius Mind”, kura apmeklētājiem apskatei būs atvērta Vidzemes tirgū no 2025. gada 18. jūlija.