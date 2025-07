Par Saeimas sēdes pamešanu, solidarizējoties ar Rosļikovu, "Stabilitātei" deputāti zaudēs piektdaļu algas

"Stabilitātei" deputāti pameta 5. jūnija sēdi pēc tam, kad no tās izraidīja Rosļikovs. Politiķis toreiz no tribīnes izpaudās par latviešu un krievvalodīgo attiecībām, pārmetot latviskā elektorāta partijām vēršanos pret krievvalodīgajiem. Uzrunas beigās viņš krieviski izsaucās "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!", kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles.