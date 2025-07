FOTO: sapakotas Skolēnu dziesmu svētku dalībnieku somiņas

Savukārt Rīgas dome atkādina, ka svētku dēļ daudzviet Rīgā tiks ierobežota transportlīdzekļu novietošana. No šodienas īdz svētdienai, 13. jūlija, plkst.18 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Kalpaka bulvāra kreisajā pusē, posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai. Tāpat no šodienas līdz pirmdienai, 14. jūlija, plkst.10 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Veldres ielas abās pusēs, posmā no Murjāņu ielas līdz Lilastes ielai, Rūpniecības ielas labajā pusē, posmā ēkas Rūpniecības ielā 50A līdz Pētersalas ielai, Sesku ielas abās pusēs, posmā no Akotu ielas līdz Zebiekstes ielai, un Brāļu Kaudzīšu ielas posmā no Jasmuižas ielas līdz apgriešanās vietai, virzienā uz Lubānas ielu.