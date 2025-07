Vai TSI tiešām piedāvā to, ko sola?...

TSI piedāvā 16 studiju programmas, 7 no tām – bakalaura līmenī, tādās jomās kā informācijas tehnoloģijas (IT), robotika, mākslīgais intelekts, datorinženierija, avioinženierija, transports un loģistika, bizness un vadība. TSI ir vienīgā privātā augstskola Latvijā, kas iekļauta prestižajos QS World University Rankings 2025 un Times Higher Education Impact Rankings 2024 reitingos, kur kategorijā Kvalitatīva izglītība ar lepnumu ieņēma 2. vietu starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm. TSI studentu kopiena ir multikulturāla: šobrīd augstskolā studē cilvēki no 43 ārvalstīm. Savukārt, TSI absolventi strādā vairāk, nekā 50 valstīs visā pasaulē – no Eiropas līdz pat Āzijai un Amerikai.