FOTO: latvieši un viesi košos tautastērpos Rīgā pulcējas ilggadējam folkloras festivālam "Baltica"

Visas dienas garumā, no plkst.11 līdz 22, notiks amatnieku demonstrējumi Rātes pasāžā, kā arī amatnieku darinājumu un mājražotāju tirdziņš. Savukārt laikā no plkst.21 līdz 22 notiks ārvalstu viesu koncerts. Savukārt kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā no plkst.11 līdz 14 notiks folkloras kopu dienas koncerts, savukārt no plkst.14 līdz 15 būs klausāma muzikantu saspēle.