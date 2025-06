"Mēs visi esam daļa no šīs valsts" – sestdien Rīgā notiks praida gājiens

Šodien pie "Laimas" pulksteņa laikā no plkst.13 līdz 15 angļu valodā notiks "Riga Queer Tour", kurā tiek solīta informācija par Rīgas kvīru vēsturi. Savukārt no plkst.17 līdz 22 Latvijas Mākslas akadēmijā notiks "The Place of Comfort" balle. Šodien vairāki pasākumi vakarpusē notiks arī Kaņepes kultūras centrā, uz kuģa "Vecrīga", bārā "Skapis" un Krišjāņa Barona ielā 136.