Saules aptumsumi, radīšanas pīlāri un tāla pagātne - ko kosmosā saredz latviešu astronoma acs?

Nosaukums cēlies no angļu pasakas Goldilocks and the Three Bears (Zeltmatīte un trīs lāči), kur meitene izvēlas putru, kas nav ne par karstu, ne par aukstu. Tāpat arī planēta nav ne pārāk tuvu zvaigznei, ne pārāk tālu. Protams, ir arī citi faktori. “Organismiem ir vajadzīgs skābeklis, bet izrādās, ir gana daudz organismu uz Zemes, kuriem to nevajag. Tie izmanto citas ķīmiskās vielas, lai iegūtu enerģiju,” atgādina Vilks. Pēdējos 30 gados ir atklāts ap 6000 planētu pie citām zvaigznēm, un niecīga daļa izmērā ir līdzīgas Zemei un ar šķidru ūdeni. “Ir zināmas tikai desmit tādas planētas, kas ir pietiekami līdzīgas Zemei, kur teorētiski var būt dzīvība. Bet mēs to nevaram pārbaudīt, teleskopi nav tik jaudīgi, lai ieraudzītu kādas dzīvības darbības pēdas,” atzīst Vilks.