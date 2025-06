Izpētīti Eiropas ģimeņu ienākumi: kāda situācija ir Latvijā

Šodien svarīgi ir ne tikai tas, cik nopelni, bet cik no tā reāli paliek pēc nodokļiem un sociālajiem atskaitījumiem. Tad kurš tiešām saglabā lielāko daļu no nopelnītā? Šveice Eiropā ir līdere gada bruto ienākumu ziņā - 208 755 eiro gadā. Turklāt ģimenes šajā valstī pēc nodokļu nomaksas saglabā aptuveni 86% no summas, kas ir ceturtais lielākais rādītājs Eiropā. Rezultātā Šveices ģimenes "tīrie" ienākumi - 178 553 eiro gadā, kas ir būtiski augstāki nekā pārējām Eiropas valstīm.