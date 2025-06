Ar Baltijas vakaru Rīgā šodien sākas starptautiskais folkloras festivāls "Baltica"

Mazās ģildes dārzā no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks muzikantu saspēle ar “Skaņumāju”, savukārt Mazās ģildes Lielajā zālē no plkst. 15.00 notiks Tradicionālās kultūras izcilības balvas folklorā apbalvošana un koncerts. No plkst. 22.00 līdz pat 01.00 naktī Mazā ģilde aicina uz sadziedāšanos.