Rīgas vicemēriem un viņu padomniekiem grib piešķirt valsts amatpersonu statusu

Šonedēļ uz pēdējo sēdi sanāca 2020. gada ārkārtas vēlēšanās ievēlētās RD deputāti. Gan Rīgas mēram, gan vicemēriem ir savi biroji ar vadītāju un padomniekiem, un tā tas būs arī jaunajā domes sasaukumā. Visticamāk, tuvākajās nedēļās par Rīgas mēru ievēlēs “Progresīvo” pārstāvi Viesturu Kleinbergu, bet par vicemēriem kļūs Edvards Ratnieks (NA), Vilnis Ķirsis (JV) un Māris Sprindžuks (AS). Viņi visi veidos savas komandas, taču, atšķirībā no ministriem, Rīgas domes vadības biroja darbinieki neskaitās valsts amatpersonas, līdz ar to Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā šo cilvēku deklarācijas nebūs atrodamas. Taču nu vismaz daļa no topošās jaunās galvaspilsētas koalīcijas un šo partiju pārstāvji Saeimā sola to labot ar jauniem likuma grozījumiem.