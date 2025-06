"Informatīvais karš ir tikpat svarīgs kā militārais," eksperts par Izraēlas un Irānas konfliktu

Es teiktu vēl skarbāk. Irānas režīms vienmēr bijis sadalīts mērenajos un radikālajos. Radikāļiem būs vairāk munīcijas, lai teiktu – paskatieties, mūs bombardē, tāpēc mums ir vajadzīgs kodolierocis, lai atturētu no šāda scenārija atkārtošanās nākotnē! Tāpēc es pilnīgi piekrītu, ka, ja Irānas režīmā kaut kas kardināli nemainītos, visticamāk, tas nākotnē vēl vairāk vēlētos iegūt kodolieročus. Mēs nevaram izslēgt, ka Izraēlas stratēģija būtu potenciāli destabilizēt Irānas režīmu līdz tādam līmenim, ka tauta pret to saceļas. Taču šeit jāatceras vēl viens faktors – ja jums uzbrūk cita valsts, jūs nevainosiet pie tā savu režīmu, bet gan agresoru. Politikā to bieži sauc par rally around the flag efektu – krīzes situācijās tauta apvienojas ap līderi. Tāpēc nevaram izslēgt, ka, par spīti tam, ka Netanjahu un Tramps, iespējams, skatās uz Irānas režīma maiņu, viņi var panākt arī tieši pretējo – tauta vēl vairāk saliedēsies ap režīmu.