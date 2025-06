Par Ventspils domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē Vītoliņu

Saskaitot par kandidātiem atdotos plusus un mīnusus, Vītoliņš šoreiz popularitātē apsteidzis Lembergu. Lembergam gan bijis visvairāk plusiņu, tomēr arī visvairāk mīnusu, līdz ar to Vītoliņš, kuram bijis otrs lielākais plusu skaits, viņu apsteidzis. Otrs lielākais mīnusu skaits bijis Lemberga sievai Kristīnei Lembergai, kura līdz ar to no 6.vietas sarakstā nokritusies uz 13.vietu rezultātos un mandātu domē nav ieguvusi.