VIDEO: uz autoceļa Salaspils-Babīte no fūres piekabes izkritis 10 tonnu smags rullis; cietis divus gadus vecs bērns

Uz asfalta palika iespiedumi no 10 tonnu skārda ruļļa, kas no kravas automašīnas izkrita brīdī, kad tas nobrauca no apļveida krustojuma. Pamanot, ka fūre sāk sasvērties, "Audi" vadītājs Juris, kura automašīnā atradās sieva un divus gadus vecs bērns, strauji nobremzēja, ziņo "Degpunktā".