MI revolūcija ir klāt: Vai Tu esi tai gatavs?...

Starptautiskie pētījumi apstiprina: uzņēmumi, kas mērķtiecīgi integrē MI risinājumus, uzrāda būtiski labākus rezultātus. Piemēram, 6300 Ķīnas rūpniecības uzņēmumu analīze (“AI-Driven Digital Transformation and Firm Performance in Chinese Industrial Enterprises: Mediating Role of Green Digital Innovation and Moderating Effects of Human-AI Collaboration”) apliecina, ka MI vadīta digitālā transformācija ievērojami uzlabo organizāciju veiktspēju, īpaši, to apvienojot ar ilgtspējīgām inovācijām un spēcīgu cilvēka - MI sadarbību.