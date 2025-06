Zviedris: "Problēma vēlēšanās nebija ar jauno vēlēšanu zīmju skenēšanu!"

Zviedris, kuram jāstājas amatā 30. jūlijā norāda, ka apzinās riskus, stājoties amatā. Viens no tiem ir saistīts ar IT sistēmām un to spēju funkcionēt jau nākamgad plānotajās Saeimas vēlēšanās. Tāpēc tieši šis būs prioritārs uzdevums, sākot darbu CVK. Tāpat kā viena no prioritātēm būs komunikācija un atbalsts pašvaldību vēlēšanu komisijām, kas līdz šim esot iztrūcis. Zviedris plāno skaidru un atvērtu komunikāciju, lai "visiem viss būtu skaidrs".