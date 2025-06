Linda Liepiņa: Čudaru LPV deputāti neatbalstīs...

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Apvienotā saraksta (AS) Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, frakcijas deputātu tikšanās ar Čudaru bijusi konstruktīva, korekta. Vienlaikus ar AS deputātu balsīm Čudars rēķināties nevar, jo AS neatbalsta esošo valdību un nevar atbalstīt arī valdības ministrus.