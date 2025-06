Finanšu ministrija te atceļ, te pārceļ valsts tēriņiem veltītās sanāksmes, taču laiks “saulgriežu ieskandināšanai” atrodas darbadienas vidū

“Turpinot valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, no 17. līdz 20. jūnijam Finanšu ministrijā norisināsies tikšanās ar nozares ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem. Pārskatīšanas procesu koordinē starpinstitucionāla darba grupa FM parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka vadībā, un tajā piedalās arī pārstāvji no Latvijas Bankas, Valsts kancelejas un Valsts kontroles. Darba norisei seko arī finanšu ministrs Arvils Ašeradens, uzsverot šī procesa nozīmi kā daļu no atbildīgas un mērķtiecīgas budžeta politikas. Budžeta izdevumu pārskatīšana ir būtisks valsts finanšu vadības instruments, kas ļauj izvērtēt publisko līdzekļu izlietojuma efektivitāti, identificēt iespējas resursu pārdalei un stiprināt valsts spēju reaģēt uz aktuālajiem izaicinājumiem. Valsts budžeta izdevumu pārskatīšana kā daļa no budžeta likumprojekta sagatavošanas procesa Latvijā tiek īstenota kopš 2016. gada, lai nodrošinātu ciešāku saikni starp izdevumiem un valsts attīstības prioritātēm,” par sanāksmēm 17.-20. jūnijā rakstīts FM mājaslapā.