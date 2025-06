Kamēr Ekonomikas ministrs Viktors Valainis paredz ilgu darbu pie “nepieciešamā tiesiskā regulējuma”, rīki pārtikas cenu salīdzināšanai jau sen ir pieejami

Kas vēl – zinot to, cik ļoti valsts iestādēm “patīk” smagi un ilgi izstrādāt defektīvus e-risinājumus un vēl atgūstoties no nesenā pašvaldību vēlēšanu e-fiasko, kas maksāja amatus no ierēdņiem līdz pat ministrei – lieku reizi tomēr jāatgādina, ka vēl martā ministrs Viktors Valainis runāja par jau esošu, privātā sektora izstrādātu rīku “atzīšanu”, un nevis jaunu, potenciāli dārgu sistēmu izstrādi.