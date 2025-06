Trešdaļa autovadītāju atzīst – mēdz sēsties pie stūres pēc alkohola lietošanas

Pētījuma dati par braukšanu reibumā atklāj arī atšķirības starp vecuma grupām - visatbildīgākie ir gados jaunākie un vecākie autovadītāji: 78% autovadītāju vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem un 77% vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem apgalvo, ka nekad nav sēdušies pie stūres reibumā. Savukārt lielākā iecietība pret alkohola lietošanu pie stūres vērojama vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, kur tikai 61% norāda, ka nekad nav braukuši reizumā, bet 8% atzīst, ka ir pārsnieguši pieļaujamo 0,5 promiļu robežu vienu vai vairākas reizes. Arī vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem salīdzinoši biežāk (32%) pieļauta braukšana nelielā reibumā.