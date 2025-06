Latvija iegādāsies kaujas mašīnas "ASCOD" 760 miljonu eiro vērtībā

Papildu kājnieku kaujas mašīnu ASCOD iegādi plānots veikt no Spānijas uzņēmuma “GDELS-Santa Bárbara Sistemas” un to piegāde Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izmaksās 387 miljonus eiro. Pirmās kājnieku kaujas mašīnas no šī pasūtījuma Nacionālie bruņotie spēki sāks saņemt 2027. gadā. Līdz ar papildu kājnieku kaujas mašīnu iegādi Latvijai kopumā tiks piegādātas 84 ASCOD platformas.