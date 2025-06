Zināms, cik izmaksāja VARAM vizīte Moldovā, kur eksministre Inga Bērziņa piecas minūtes runāja par digitālo izcilību

Vērsāmies pie Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA), lai oficiāli precizētu detaļas par šiem pieņemšanas-nodošanas aktiem. Atbilde no VDAA bija šāda: "PNA akti, kas saistīti ar vēlēšanu sistēmām, tika parakstīti pakāpeniski. Šobrīd sīkāku informāciju par līgumiem un to detaļām nevaram sniegt.04.06.2025. atbildīgās iestādes konstatēja, ka, ņemot vērā iepriekš nepieredzēti lielo pieprasījumu pēc elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistrācijas pakalpojuma, ir nostrādājusi aizsarzības sistēma, bloķējot šo reģistru.Vēlēšanu iecirkņiem sākot darbu,pieprasījumu apjoms bija būtiski lielāks nekā iepriekšējās dienās. Ievērojot drošības procedūras, tika ierobežota piekļuve sistēmai līdz apstākļu noskaidrošanai. Pēc piekļuves pieprasījumu izpētes un saņemot apstiprinājumu no VDAA, ka piekļuves pieprasījumi ir leģītīmi, tika atjaunoja piekļuve. Līdz ar to vēlētāji varēja piedalīties vēlēšanās ierastajā režīmā, neizmantojot reģistrācijas aploksnes.Lai izvairītos no spekulācijām un pārpratumiem, aicinām sagaidīt plānotās izmeklēšanas un oficiālā audita detalizētus rezultātus par kopējo vēlēšanu procesu un sistēmu darbību."