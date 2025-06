Pētījums: Latvijas iedzīvotāji tiešsaistē iepērkas visbiežāk vakaros

Tiešsaistes iepirkšanās Baltijas reģionā ir izteikta vakara aktivitāte. Pētījuma dati norāda, ka lielākā daļa e-komercijas aktivitāšu notiek no plkst. 18:00 līdz 22:00, kad pirkumus veic 62 procenti aptaujātie no Latvijas (par 6 procentpunktiem vairāk nekā pērnajā gadā), 58 procenti no Igaunijas (4 procentpunktu sarukums) un 54 procenti – no Lietuvas (tik pat, cik pirms gada).