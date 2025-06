Amerikāņu dziedātāja Šeina Stīla izpildīs Raimonda Paula dziesmas jaunā skanējumā

Jaunus aranžējumus paplašinātai grupai kopā ar kamerorķestri ieguvušie skaņdarbi ņemti no kopā ar dziedātāju Kristīni Prauliņu ierakstītā albuma “Melns ar baltu”, kā arī no Raimonda Paula Trio albuma “Pastaiga pa Rīgu” jeb “Walk Around Riga”, kas, kā zināms, ir instrumentālās mūzikas ieraksts. Tekstus angļu valodā radījis starptautiski atzītais amerikāņu liricists Gordons Pogoda.