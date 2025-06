Latvijas Nacionālā opera sezonu noslēgs ar spožu Galā koncertu

Galā koncertā skanēs Džuzepes Verdi mūzika no operām Nabuko, Makbets, Trubadūrs, Rigoleto un Traviata. Džakomo Pučīni mūzika būs dzirdama fragmentos no operām Madama Butterfly, Toska un Turandota, Gaetāno Doniceti daiļradi pārstāvēs fragmenti no operām Linda no Šamunī un Mīlas dzēriens. Tāpat tiks atskaņota mūzika no Kamila Sensānsa operas Samsons un Dalila, Antonīna Dvoržāka operas Nāra, Žorža Bizē operas Karmena, Pablo Sorosabala sarsuelas Ostas taverna un Franča Lehāra operetēm Jautrā atraitne un Smaidu zeme.