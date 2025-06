Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatam tiek virzīts bijušais ministrs Čudars

Čudars dzimis 1974.gadā. Viņš 1996.gadā Latvijas Universitātē ieguvis jurista grādu. No 2002. līdz 2009.gadam bijis praktizējošs advokāts. 2001.gadā Čudars ievēlēts Salaspils domē no Latvijas Zemnieku savienības saraksta, 2005.gadā ievēlēts Salaspils domē no partijas "Jaunais laiks" saraksta.